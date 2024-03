Infortunio Berardi, il Sassuolo trema: rottura del tendine d’Achille, i tempi di recupero

CalcioWeb

L’infortunio d Berardi, avvenuto nel secondo tempo di Verona-Sassuolo, tiene i tifosi emiliani con il fiato sospeso. Non sembra esserci pace per l’esterno destro neroverde che non ha fatto in tempo neanche a tornare a pieno ritmo dallo stop precedente, per ritrovarsi nuovamente a occupare un posto in infermeria. E questa volta la situazione sembra piuttosto seria.

Verona-Sassuolo, fuori Berardi: rottura del tendine d’Achille

Al 58′ del secondo tempo, su un rinvio errato del portiere scaligero Montipò, Berardi ha rimediato, come confermato da Sky Sport, la rottura del tendine d’Achille. L’esterno d’attacco calabrese si è accasciato al suolo dolorante chiedendo subito il cambio, al suo posto è entrato Castillejo. Solitamente, i tempi di recupero stimati per la rottura del tendine d’Achille del genere sono di circa 3 mesi per tornare a camminare regolarmente, 4-6 mesi per il ritorno all’attività sportiva. Domenico Berardi chiude qui la sua stagione.