Infortunio Kalulu, tegola Milan! Era appena tornato: i tempi di recupero

CalcioWeb

La stagione del Milan continua a giocarsi su due piani paralleli. Se in campo i rossoneri stanno ottenendo ottimi risultati sia in campionato che in Europa League, in infermeria la partita sembra ben più complicata. Dalla sfida contro il Verona di domenica pomeriggio è arrivata una brutta notizia: l’infortunio di Kalulu. Ennesimo stop della stagione per i rossoneri.

I tempi di recupero di Kalulu

Difesa del Milan martoriata dai problemi fisici. Pierre Kalulu era appena tornato da un lungo infortunio che lo aveva tenuto fuori nei mesi finali del 2023. Nella sfida contro il Verona ha accusato un problema al ginocchio destro che gli esami clinici effettuati oggi hanno determinato in una distrazione del legamento collaterale mediale. I tempi di recupero sono stimati in almeno 30-40 giorni. Considerando la scarsa condizione fisica, visti i due stop ravvicinati, è probabile che Kalulu tornerà a pieno ritmo agli inizi di maggio.