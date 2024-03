Lukaku si ferma con il Belgio, Roma in ansia: l’infortunio e i tempi di recupero

CalcioWeb

Non sembra esserci pace per Romelu Lukaku. L’attaccante della Roma, alle prese con un problema all’anca, definito da De Rossi ‘cronico’, è stato costretto a fermarsi per un nuovo infortunio nel corso del ritiro con il Belgio. Notizia che a Roma apprendono con un certo grado di apprensione visti i recenti problemi fisici del calciatore.

Belgio, si ferma Lukaku: i tempi di recupero

Convocato dalla propria nazionale, ‘Big Rom’ sarà costretto a dare forfait per il match contro l’Irlanda. Lukaku ha rimediato un sovraccarico all’inguine che gli ha impedito di continuare ad allenarsi correttamente. Il calciatore è rimasto comunque in gruppo e fa ancora parte dei convocati: la speranza è di riaverlo per la super sfida contro l’Inghilterra ma i suoi tempi di recupero sono da monitorare day by day.

La Roma monitora la situazione in vista della trasferta di Lecce del prossimo 1 aprile. Contro i salentini potrebbe recuperare anche Paulo Dybala, out contro il Sassuolo per una piccola lesione all’adduttore destro.