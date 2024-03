Infortunio Maignan, il Milan ascolta: importante novità dalla Francia

CalcioWeb

I problemi al ginocchio accusati con lo Slavia Praga, quelli muscolari contro l’Hellas Verona nel finale di gara. Non proprio un momento felicissimo per Mike Maignan che, stando alla propensione storica agli infortuni, di certo non rassicura i tifosi del Milan.

Il portiere francese è partito comunque per il ritiro della nazionale, seppur negli ultimi giorni non si sia allenato insieme ai compagni di nazionale. Ma proprio dal ritiro della Francia arriva una notizia che potrebbe rassicurare l’animo inquieto dei tifosi del Milan.

Francia-Germania, possibile l’impiego di Maignan

Sembrava, inizialmente, certo il forfait di Mike Maignan nella sfida tra Francia e Germania, ma dal ritiro della nazionale transalpina è arrivata una buona notizia. Dopo aver saltato due sessioni di allenamento, il portiere del Milan è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo.

Più concreta la possibilità del suo impiego nella partita amichevole contro la Germania di domani sera, ma la decisione verrà presa nella giornata odierna, dopo l’allenamento. In ogni caso, l’estremo difensore francese dovrebbe essersi lasciato alle spalle le noie fisiche delle ultime partite giocate in rossonero.