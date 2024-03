Infortunio Provedel, in clinica per accertamenti: le prime sensazioni

CalcioWeb

Piove sul bagnato in casa Lazio dopo la sorprendente sconfitta casalinga contro l’Udinese nel posticipo della 28ª giornata del campionato di Serie A e per l’infortunio rimediato da Provedel. La gara si è conclusa sul risultato di 1-2 con i gol realizzati da Lucca e Zarraga. Per i padroni di casa l’autogol di Giannetti.

Il forcing finale della squadra di Maurizio Sarri non ha portato i frutti sperati e nel recupero si è verificato un grave infortunio per il portiere Provedel.

Il portiere in clinica

Il portiere Provedel ha riportato un infortunio alla caviglia atterrando male dopo un contrasto con il compagno di squadra Castellanos e avrebbe riportato una distorsione.

L’estremo difensore, aiutandosi con le stampelle, è poi salito in ambulanza per il trasferimento in una clinica. I primi accertamenti non hanno riscontrato fratture ma la distorsione rischia di farlo stare fermo almeno tre settimane.