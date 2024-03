Infortunio Zirkzee, Bologna nei guai: esito degli esami e tempi di recupero

CalcioWeb

Pessime notizie in casa Bologna dopo la sconfitta nel big match del campionato di Serie A contro l’Inter. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol realizzato dal difensore Bisseck. La squadra di Thiago Motta ha disputato una bella partita e si è confermata una candidata alla qualificazione in Champions.

Nelle prossime partite non potrà contare sulle prestazioni di Joshua Zirkzee, reduce da un infortunio. I dettagli sono stati svelati proprio dal Bologna.

Il comunicato e i tempi di recupero

“Sono ripresi oggi gli allenamenti dei rossoblù in preparazione alla gara contro l’Empoli di venerdì 15 marzo alle 20,45: seduta di scarico per i titolari del Dall’Ara di sabato, allenamento fisico e partitella per gli altri.

Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Joshua Zirkzee hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro, con tempi di recupero previsti di 3-4 settimane”, si legge sul sito del club.