Inter-Genoa, Curva Nord vuota: la protesta dei tifosi nerazzurri

Primi minuti di partita silenziosi a San Siro per Inter-Genoa. I tifosi della Curva Nord hanno messo in atto una protesta lasciando vuoto il proprio settore per la prima mezz’ora di gara. Come spiegato attraverso una storia Instagram, il tifo organizzato nerazzurro è tornato a protestare contro il divieto di introdurre allo stadio tamburi, bandiere e megafoni fino a fine stagione deciso dalle autorità dopo gli incidenti nel post partita di Inter-Juventus dello scorso 5 febbraio.

“Adesso basta. La misura è colma. Oggi niente tifo: la Nord resta al Baretto“, si legge sui social. “Ci siamo assunti responsabilità che non avevamo e abbiamo atteso in modo composto un segnale di riapertura al nostro diritto al tifo, ma dopo l’ennesima chiusura, adesso basta. Non accetteremo più questa assurda e cieca repressione figlia di un’inutile prova di forza di chi certi diritti dovrebbe garantirli“, aggiungono i rappresentanti della Curva Nord nerazzurra.

Inter-Genoa: il gol di Asslani davanti ai tifosi

Il ritorno dei tifosi in Curva Nord, avvenuto poco prima della mezz’ora di gioco, ha portato decisamente bene all’Inter: i nerazzurri, proprio in quel momento, hanno sbloccato la gara con il gol di Asslani al quale, poco dopo, ha fatto seguito il calcio di rigore trasformato da Sanchez.