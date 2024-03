Inter-Genoa, una tartaruga Ninja sulla maglia nerazzurra: il motivo

CalcioWeb

Si avvicina la partita tra Inter e Genoa, valida per il posticipo della 27ª giornata del campionato di Serie A. Il rendimento della squadra di Simone Inzaghi è stato di altissimo livello e l’occasione di allungare sulla dirette rivali è ghiottissima dopo il passo falso della Juventus contro il Napoli.

Maglia speciale per l’Inter nel match di San Siro. Sulla divisa è raffigurato il volto di una tartaruga Ninja ed i dettagli sono stati svelati proprio dal club nerazzurro.

Il comunicato dell’Inter

“Dopo la jersey dedicata alla saga Transformers, Inter e Paramount+ tornano a celebrare l’unione tra calcio ed intrattenimento con una nuova collezione di maglie (Home, Away e Third) ispirata all’iconica serie Teenage Mutant Ninja Turtles.

La maglia home dedicata alle Ninja Turtles verrà indossata dai giocatori nerazzurri per Inter-Genoa e per l’occasione a San Siro saranno presenti quattro ospiti d’eccezione: i personaggi di Leo, Raph, Donnie e Mikey animeranno infatti il prepartita da bordocampo, nelle sale hospitality e accoglieranno i giocatori all’ingresso in campo per il riscaldamento. Per questa iniziativa verranno inoltre pubblicati dei contenuti esclusivi sui canali ufficiali del Club”, si legge sul sito.