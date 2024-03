Inter, il record di punti è possibile: la previsione sulla festa scudetto

CalcioWeb

E’ iniziato il countdown per festeggiare lo scudetto dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi continua il rendimento eccezionale e nel big match contro il Bologna è arrivata l’ennesima prova di forza. La gara del Dall’Ara si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol realizzato dal difensore Bisseck.

La compagine nerazzurra è stata in grado di gestire il gol del vantaggio e si è risparmiata in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions contro l’Atletico Madrid.

Record e festa scudetto

La vittoria contro il Bologna ha permesso all’Inter di allungare fino a +16 sul secondo posto occupato dal Milan, + 17 sul terzo della Juventus. A 10 giornate dal termine lo scudetto è in cassaforte.

Per gli esperti di Goldbet e Better, il titolo potrebbe arrivare alla 33ª giornata nel derby contro il Milan, la possibilità è offerta a 1,65, in vantaggio sulle ipotesi di festa tra la giornata numero 31 e 32, visto a 2,20 su Snai. Si porta a 5,50 la quota della conquista matematica dello scudetto tra la 34ª e 35ª giornata, improbabile un finale al fotofinish (quotato 100 volte la posta).

Il cammino dell’Inter potrebbe portare anche a un clamoroso record di punti: i 102 conquistati dalla Juventus di Antonio Conte nella stagione 2013/14. La proposta vale 8 volte la posta con Lautaro e compagni chiamati a conquistare 28 punti nelle ultime 10 giornate per arrivare a 103.