L’Italia sbarca a New York: bagno di folla per gli azzurri

La Nazionale Italiana arriva a New York e viene accolta da un vero e proprio bagno di folla dai tantissimi tifosi della comunità italiana e italoamericana presente nella Grande Mela. Gli azzurri sono arrivati in città per la seconda delle amichevoli della tournèe americana, quella contro l’Ecuador.

Il primo festeggiamento per la squadra di Luciano Spalletti è organizzato proprio dalla Niaf, la National Italian American Foundation, con un benvenuto alla presenza delle istituzioni italiane nella Grande Mela, a partire dal Console Generale Fabrizio Di Michele, e di tantissimi tifosi che hanno salutato la Nazionale con una lunga ovazione.

“Siamo qui per supportarvi e abbracciarvi a nome di tutta la comunità – ha detto il Console – E quello su cui non possiamo fare un compromesso è il fatto di avervi qui tra due anni“, per il Mondiale. Mentre il presidente della Figc Gabriele Gravina ha ricordato quanto “siamo orgogliosi della nostra maglia azzurra, degli Azzurri e di quello che rappresentano. E’ doveroso ringraziare questi meravigliosi ragazzi che hanno accettato con grande slancio di vivere questa bella esperienza negli Usa. Grazie per i loro sacrifici che sono ampiamente ricompensati da questa carica di entusiasmo che porteremo nel cuore“, ha aggiunto.

Tra cori e applausi gli Azzurri, il mister Spalletti e tre grandi campioni come il capo delegazione Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro e Giorgio Chellini hanno scattato foto e firmato autografi. “Che siate italoamericani o italiani che vivete in America, gli Azzurri uniscono nell’amore per l’Italia e lo sport del Calcio“, ha concluso Robert Allegrini, presidente del Niaf, e rivolto alla squadra ha aggiunto: “non siete solo l’orgoglio dell’Italia, ma di 20 milioni di italoamericani per cui rappresentate la grandezza della bandiera della madrepatria“.