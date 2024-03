Italia, Pellegrini sempre più decisivo: che gol contro l’Ecuador | VIDEO

CalcioWeb

L’Italia è in campo per la seconda amichevole di preparazione a Euro2024. La squadra di Luciano Spalletti si è schierata contro l’Ecuador con la difesa a 3 e questa volta con calciatori adatti al ruolo. In difesa ci sono Bastoni e Mancini, sugli esterni Dimarco e Bellanova, a centrocampo Barella, Jorginho e Pellegrini. In attacco Zaniolo e Raspadori.

Ottimi primo tempo della Nazionale italiana. La partita si sblocca con un gol di Pellegrini, protagonista di un rendimento eccezionale. Il calciatore della Roma ‘fulmina’ il portiere avversario con un grande tiro dalla distanza.

LORENZO IL CALCIO PELLEGRINI CON LA NUMERO 10 💣 pic.twitter.com/XdLvAi2JEl — Patrick 🐺 (@PatrickASRfan) March 24, 2024