Italia-Venezuela 2-1: avanti con il 3-5-2! Il modulo è solo da perfezionare con altri interpreti

Prima amichevole negli USA per l’Italia di Luciano Spalletti e indicazioni interessanti in vista di Euro 2024. Allo Chase Stadium di Fort Lauderdale, in Florida, gli azzurri hanno affrontato il Venezuela e la vittoria con il risultato di 2-1 è incoraggiante.

Il Ct della Nazionale italiana ha risparmiato i protagonisti del blocco Inter: Bastoni, Darmian e Dimarco non sono stati impiegati. Barella è entrato nel secondo tempo, Frattesi si è disimpegnato benissimo.

Italia, avanti con il 3-5-2

Il modulo 3-5-2 è ancora da perfezionare con l’inserimento dei calciatori dell’Inter, con Pellegrini e forse anche Jorginho in regia. Negli ultimi 20 minuti Spalletti è tornato al 4-3-3. La nota positiva è Mateo Retegui, autore di una bella doppietta. L’attaccante del Genoa continua a dimostrarsi un ottimo realizzatore e si candida ad una maglia da titolare. Al suo fianco Chiesa, autore di una partita altalenante e ancora lontano dalla migliore condizione.

Ottimo Donnarumma, protagonista di un calcio di rigore parato in avvio. In difesa Scalvini, Buongiorno e Di Lorenzo non hanno commesso gravi errori. Il gol del Venezuela è nato dall’errore in disimpegno di Bonaventura. Sugli esterni interessanti le prestazioni di Udogie e Cambiaso. Nel secondo tempo spazio anche a Zaccagni, Jorginho, Pellegrini, Zaniolo e Raspadori. La sfida si è conclusa sul risultati di 2-1 a favore degli azzurri.