La Juve non merita di giocare il Mondiale per club? Giuntoli (non) risponde a De Laurentiis

CalcioWeb

Napoli e Juventus sono in campo per il big match del campionato di Serie A, importantissimo anche per la corsa Champions League. Prima del match si è presentato ai microfoni dei giornalisti Cristiano Giuntoli, dirigente bianconero ed ex della partita.

“Mondiale per club? In questo momento è lontano da noi. Noi non possiamo far nulla non partecipando alle coppe. Non abbiamo nulla da commentare”. Sono le dichiarazioni in risposta alle parole di Aurelio De Laurentiis.

Sul futuro di Allegri: “piani futuri? Non è cambiato nulla. A tempo debito ci metteremo seduti per programmare. Andiamo avanti senza nessun problema e siamo contenti del suo lavoro”. Sul ritorno al Napoli: “otto anni sono tanti, è veramente una grande emozione”.