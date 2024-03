Juventus, il centro sportivo di Vinovo cambia nome: continua una grande collaborazione | VIDEO

CalcioWeb

La Juventus continua la fase di evoluzione anche fuori dal rettangolo di gioco. In relazione all’accordo fra Allianz e il club bianconero è stato aggiunto un altro importante tassello alla prestigiosa collaborazione fra il gruppo assicurativo e il club. Il centro sportivo di Vinovo cambia nome: Allianz Training Center.

La collaborazione tra il gruppo assicurativo e il club bianconero si articola in diverse sponsorizzazioni: dall’Allianz Stadium di Torino alla presenza del brand Allianz sui pre-match e training kit della prima squadra maschile in campionato e, dal 2022, anche nelle competizioni europee, oltre che sulle maglie da gioco della prima squadra femminile.

Gli altri stadi Allianz

Nel mondo, la famiglia degli Allianz Stadium comprende l’Allianz Arena di Monaco (Germania), l’Allianz Stadium di Sydney (Australia), l’Allianz Riviera di Nizza (Francia), l’Allianz Parque di San Paolo (Brasile), l’Allianz Stadion di Vienna (Austria), l’Allianz Stadium di Torino (Italia) e l’Allianz Field di Saint Paul (Stati Uniti).

Il comunicato

“Dici Juventus e pensi, oltre ai colori bianconeri e alle nostre squadre, ai tanti posti in cui il club vive ogni giorno. Dici Juventus e pensi anche a Vinovo: oggi è la casa delle Juventus Women, delle Giovanili e della Next Gen, grazie anche a un’importante opera di riorganizzazione degli spazi e di restyling che si è svolta nel recente passato.

Vinovo è storia della Juve, è il centro in cui fin dal 2006 si sono svolti gli allenamenti di tutte le nostre squadre. Da oggi, nell’ambito della partnership già esistente, questo luogo così importante per il nostro passato e soprattutto per il nostro presente e per il nostro futuro, si chiama Allianz Training Center.

Continua dunque il forte legame con Allianz, che dal 2017 è anche il Naming del nostro stadio, l’Allianz Stadium, e dal 2020 è brand presente sul retro delle maglie della Prima Squadra Femminile. Quindi, da oggi, se dici Vinovo, dici… Allianz Training Center”, si legge sul sito ufficiale del club bianconero.

Benvenuti al nuovo Allianz Training Center Vinovo 🥰 @allianz — JuventusFC (@juventusfc) March 28, 2024