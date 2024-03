Juventus, fiducia Allegri? L’analisi di Scanavino sul futuro del club è netta

CalcioWeb

Momento non certo felicissimo in casa Juventus. I 7 punti raccolti nelle ultime 8 gare, una media da retrocessione, preoccupa un po’ i tifosi ma non sembra turbare Maurizio Scanavino. Il Chief Executive Officer bianconero, intervenuto in occasione dello “Juventus Business Forum” ha fatto il punto sulla situazione bianconera dal campo alla panchina.

Juventus, fiducia in Allegri

Scanavino ha analizzato così l’annata bianconera: “questa stagione è iniziata con entusiasmo e con grande successo di risultati – le sue parole – In questo momento siamo in una fase un po’ complicata. Sul campo a volte non siamo stati così brillanti, ma altre volte le prestazioni sono state molto positive e non siamo riusciti a ottenere quanto meritavamo. Per questo non ci abbattiamo, c’è grande fiducia nella squadra e nell’allenatore, tutti insieme stiamo lavorando per trovare la chiave per ripartire al più presto e centrare gli obiettivi della stagione in corso: la qualificazione in Champions League e il raggiungimento della finale di Coppa Italia“.

Scanavino ha voluto sottolineare il ritorno dei tifosi all’Allianz Stadium: “abbiamo avuto 15 sold-out su 17 partite, per una percentuale del 95% di posti occupati. A loro dobbiamo aggiungere oltre 500 milioni di tifosi appassionati in tutto mondo, e una fan base digitale, che sta crescendo tantissimo, e che ora conta oltre 165 milioni di persone“.

Juventus in crescita su TikTok e sui social

Scanavino ha poi sottolineato come il brand Juventus sia in crescita: “siamo il primo brand in assoluto, in tutti i settori merceologici, in Italia sui social media, siamo al top in Europa su Facebook e nel Mondo su Tik Tok, se consideriamo le squadre di calcio, fra le quali siamo in top 5 per crescita, interazioni e visualizzazioni. Sempre su Tik Tok siamo fra i primi 10 brand mondiali, sempre prendendo in considerazione tutti i settori merceologici.

Questa è una linea di performance che rende efficace la nostra comunicazione e i vostri investimenti: inoltre il prossimo anno parteciperemo anche al Mondiale per Club, che è una grandissima occasione di visibilità. Come società stiamo portando a termine l’aumento di capitale, iniziativa fondamentale per porre le basi di un progetto di sostenibilità e competitività nel prossimo triennio“.