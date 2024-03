CalcioWeb

Il rendimento della Juventus è stato molto al di sotto delle aspettative e sono in corso valutazioni sul futuro. Il Managing Director Revenue & Football Development della Juventus, Francesco Calvo, nel corso di un’intervista con ‘Calcio&Finanza’, ha fornito importanti indicazioni.

“Il Mondiale per Club per noi è una grandissima opportunità, era estremamente importante qualificarci per il futuro della Juventus non solo per quanto riguarda il tema della sostenibilità economica ma anche per la forza commerciale e l’appello che il nostro club potrà avere un livello internazionale. Questo detto, c’è un elemento di curiosità per capire come sarà questo Mondiale nella sua prima edizione, con 32 club per un mese negli Usa. Infatti non sappiamo bene ancora quale sarà l’impatto del torneo, visto che sarà in un momento della stagione particolare considerando che si giocherà tra metà giugno a metà luglio. Siamo orgogliosi di poter rappresentare Torino nel mondo, una città a cui siamo storicamente molto legati e che anche i nostri tifosi, italiani e internazionali, faranno casa”.

La situazione in casa Juventus e del calcio italiano

“Il nome Juventus rappresenta molto più un vantaggio che uno svantaggio. Non vediamo grandi problemi o aziende che hanno paura di legarsi alla Juventus pensando alle conseguenze legate agli altri tifosi. Anzi pensano molto più al nostro enorme numero di tifosi. La Juventus ha una storia e anche un presente molto importante che all’estero ci mette alla pari dei grandi club europei. La Serie A oggi non è un sistema sviluppato quanto la Premier League inglese e la Liga spagnola”, conclude Calvo.