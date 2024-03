CalcioWeb

Le parole di Aurelio De Laurentiis sull’esclusione della Juventus dal Mondiale per club hanno alzato un vero e proprio polverone. Il riferimento è all’esclusione dalla coppe Europee dopo gli ultimi scandali fuori dal campo.

“Mi spiace per la Juve, che è stata punita dalla Uefa ed estromessa dalle coppe: se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto continuare ad andarci noi. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque , perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club”, aveva dichiarato De Laurentiis.

La risposta della FIFA

La FIFA ha deciso di uscire allo scoperto e mettere fine al tormentone. “La Juventus si qualificherà per la Coppa del Mondo per club FIFA se Napoli e La Lazio non dovessero passare il turno in Champions League”, il messaggio pubblicato dalla Fifa su X dal proprio profilo ufficiale sul tema del Mondiale per club.