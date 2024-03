CalcioWeb

Pugno duro della Juventus dopo la partita del campionato di Serie A contro il Genoa. La squadra di Massimiliano Allegri non è andata oltre lo 0-0 casalingo, la situazione di classifica è sempre più preoccupante e nelle ultime ore è arrivata una decisione discutibile in collaborazione tra Allegri e la dirigenza: la multa a Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo è finito nel mirino della critica per i minuti finali della partita: dopo una partita deludente e tante occasioni sbagliate, il calciatore ex Fiorentina è stato espulso. Lo juventino non ha accettato una decisione arbitrale (un fallo in attacco) e si è sfogato con il direttore di gara.

La sanzione della Juventus

Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, la Juventus ha comminato all’attaccante bianconero una multa di 70 mila euro, circa il 5% del suo stipendio mensile lordo. “Ha sbagliato, la società gli farà una multa”, aveva detto Allegri nel post-partita. Vlahovic sconterà una giornata di squalifica nel prossimo match di campionato contro la Lazio.