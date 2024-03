La Juventus Primavera non restituisce il pallone su ordine di Montero, poi il gol: “è lo stile bianconero” | VIDEO

CalcioWeb

E’ scoppiata una vera e propria bufera sulla Juventus Primavera dopo la partita della 24ª giornata del campionato contro il Sassuolo: la squadra non restituisce il pallone e si scatena il caos. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-2 con la doppietta realizzata da Vedovati, per i padroni di casa inutile il gol della bandiera di Francesco Crapisto.

La stagione della Juventus è sempre più deludente e addirittura occupa la 12ª posizione in classifica con appena 31 punti. Il Sassuolo vola al quarto posto con 40 punti.

Bufera sulla Juventus Primavera

Un episodio nei minuti finali della partita ha scatenato il caos. La Juventus, in svantaggio di due gol, tenta il forcing finale per accorciare le distanze e riaprire la partita. La Juventus è in attacco e il calciatore neroverde Simone Cinquegrano rimedia un problema fisico.

L’arbitro non fischia, poi il Sassuolo butta volontariamente fuori il pallone per permettere i soccorsi al compagno. Paolo Montero, ex difensore e attuale allenatore, ordina alla squadra di non restituire il pallone. Il risultato? Il gol dell’1-2 e partita riaperta. L’episodio non è passato di certo inosservato e il tecnico è stato pesantemente insultato sui social. “E’ lo stile Juve”, scrive un utente.

#Primavera , #JuventusSassuolo : 𝐞̀ 𝐩𝐨𝐥𝐞𝐦𝐢𝐜𝐚‼️ Il difensore neroverde Cinquegrano finisce a terra per un crampo e il compagno butta fuori la palla. #Montero chiede al suo giocatore di non restituire il pallone e sulla rimessa arriva il gol dell’1-2#Sportitalia pic.twitter.com/26HjSCWTRW — Sportitalia (@tvdellosport) March 4, 2024