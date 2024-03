Juventus, Vinovo cambia nome: da oggi sarà l’Allianz Training Center | FOTO

CalcioWeb

Il centro sportivo della Juventus a Vinovo cambia nome: da oggi si chiama Allianz Training Center. Ad annunciarlo è stato il club bianconero con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

L’annuncio della Juventus

“Dici Juventus e pensi, oltre ai colori bianconeri e alle nostre squadre, ai tanti posti in cui il club vive ogni giorno. Dici Juventus e pensi anche a Vinovo: oggi è la casa delle Juventus Women, delle Giovanili e della Next Gen, grazie anche a un’importante opera di riorganizzazione degli spazi e di restyling che si è svolta nel recente passato. Vinovo è storia della Juve, è il centro in cui fin dal 2006 si sono svolti gli allenamenti di tutte le nostre squadre. Da oggi, nell’ambito della partnership già esistente, questo luogo così importante per il nostro passato e soprattutto per il nostro presente e per il nostro futuro, si chiama Allianz Training Center“, si legge nella nota della società bianconera.