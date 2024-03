Karius in Serie A: l’assist arriva da… Marchisio e Diletta Leotta

CalcioWeb

Il futuro di Loris Karius è lontano dal Newcastle e dall’Inghilterra e potrebbe presto concretizzarsi l’arrivo in Serie A. Il contratto dell’ex Liverpool è in scadenza a giugno e secondo quanto riporta Football Insider non verrà rinnovato. L’estremo difensore ha giocato pochissimo in stagione e non rientra nei piani del club inglese per il futuro.

L’estremo difensore è stato schierato dal primo minuto contro l’Arsenal ed è tornato in panchina dopo i 4 gol subiti. Il portiere è già in contatto per individuare una soluzione all’altezza in vista della prossima stagione.

L’assist da Diletta Leotta e Marchisio

Loris Karius è diventato padre di una splendida bambina ed è il compagno di Diletta Leotta, famosa giornalista italiana. La coppia ha annunciato anche le nozze in estate.

Il chiaro obiettivo del portiere è quello di trasferirsi definitivamente in Italia per motivi personali e la trattativa con un club di Serie A potrebbe concretizzarsi in estate. Tutto è nelle mani di… Claudio Marchisio. L’ex centrocampista della Juventus ha fondato un’agenzia per calciatori, ‘Circum’, insieme al suo manager storico Alessandro Tocci.

La scuderia ha il mandato proprio per Karius e le parti sono già in contatto per definire il futuro del portiere tedesco.