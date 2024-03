L’agente di Kvaratskhelia sgancia la bomba: così lascia il Napoli in estate

CalcioWeb

Fra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli c’è qualcosa che non va. E non si tratta di campo. L’esterno georgiano, autentico trascinatore dei partenopei nella cavalcata Scudetto dell’anno scorso con 12 gol e 10 assist, è calato di rendimento come tutto il Napoli (dopo una stagione storica), ma gli attuali 9 gol e 4 assist in 25 partite giocate possono essere ritoccati al rialzo fino a alla 38° giornata.

Il problema sembra essere extra-campo e riguardare l’aspetto economico del contratto che lo lega al Napoli. Mamuka Jugeli, agente del calciatore, non ha mai fatto mistero del fatto che gli 1.4 milioni attualmente percepiti non siano in linea con il valore del calciatore, in particolar modo se Victor Osimhen, l’altro eroe dello Scudetto, ha rinnovato da poco il suo contratto a 10 milioni a stagione. Poco importa se quello del bomber nigeriano è un contratto sign-and-trade che porterà alla sua cessione in estate. La disparità di stipendio fra le due stelle è evidente.

Calciomercato Napoli: la possibile cessione di Kvaratskhelia

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, la possibilità che Kvara lasci il Napoli in estate è tutt’altro che remota. Certo, servirà la cifra giusta. “Per quanto riguarda il futuro stiamo parlando con la società, vedremo cosa succederà. Andrà via se un altro club presenterà un’offerta tale che la dirigenza non potrà rifiutare“, ha spiegato chiaramente l’agente del calciatore.

Vista la scadenza del contratto fissata nel 2027, la giovane età del calciatore e il talento, l’offerta dovrebbe aggirarsi sui 100 milioni. Certo è che se dovesse continuare il malcontento legato al contratto, il calciatore potrebbe partire anche per una cifra intorno agli 80 milioni.

“Non posso parlare di un importo specifico, queste sono valutazioni di De Laurentiis. Io proteggo il contratto e il lavoro di Khvicha. Tutto sarà chiaro alla fine di maggio“, ha concluso Jugeli rimandando ogni discorso a fine stagione. Sarà rinnovo al rialzo o addio?