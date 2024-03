Lautaro Martinez risponde a Costacurta: “riveda il gol col Milan in semifinale di Champions”

CalcioWeb

Alessandro Costacurta ha recentemente criticato Lautaro Martinenz, affermando che il capitano nerazzurro non riuscirebbe ’emergere fino in fondo in certi palcoscenici’.

Non è tardata ad arrivare la risposta del calciatore argentino.

Lautaro Martinez risponde a Costacurta

“Al di là del fatto che sono opinioni, devono essere opinioni giuste. Ha detto che non ho giocato bene le partite importanti. Non è vero“, le parole di Lautaro Martinez, intervistato da Tyc Sports. “Segnare un gol in semifinale di Champions League contro il Milan, una delle partite più importanti nella storia dei due club…. Lo invito a rivederlo“, le parole dell’argentino. “Lascio parlare gli altri e cerco di fare il mio lavoro“.

Il ‘Toro’ ha poi parlato del suo momento “molto bello” con l’Inter. “Non avrei mai immaginato di arrivare a questo momento, per tutta la storia che l’Inter ha con gli argentini. Ho avuto la possibilità di restare qui per sei anni. È importante battere record, per entrare nella storia del club. In ogni momento ho sempre cercato di dare il mio contributo all’Inter, di dare il massimo. La gente me lo ha riconosciuto e ne sono molto grato. Cerco di migliorarmi in ogni allenamento“, ha affermato l’attaccante. “Oggi, con la fascia di capitano, con un gruppo giovane, mi sento importante all’interno della squadra. Questo è speciale“, ha concluso.