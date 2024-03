CalcioWeb

E’ un vero e proprio terremoto in casa Lazio dopo la sconfitta contro l’Udinese: il tecnico Maurizio Sarri si è dimesso e il club è in contatto per il sostituto. L’allenatore ha deciso di abbandonare la panchina biancoceleste dopo il tonfo casalingo contro i bianconeri e in generale un rendimento deludente in campionato. Le qualità del tecnico non sono in discussione, ma la squadra ha manifestato evidenti problemi soprattutto nelle ultime partite.

La Lazio è reduce da tre sconfitte consecutive ed è sprofondata al nono posto e il risultato è molto negativo dopo il percorso della scorsa stagione. Il distacco dal quarto posto (occupato dal Bologna) è addirittura 11 punti, – 8 dalla Roma, – 7 dall’Atalanta e -3 dalla Fiorentina.

I nomi per la panchina della Lazio

La Lazio è in contatto per il sostituto di Maurizio Sarri e secondo quanto riferito da Sky Sport il presidente Claudio Lotito valuta la pista Tommaso Rocchi. L’ex attaccante potrebbe arrivare ad interim. In corsa anche Miroslav Klose e Cristian Brocchi.