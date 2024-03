Lazio, colloquio staff-dirigenza: perché il ritiro è stato interrotto

CalcioWeb

E’ durato meno di 24 ore il ritiro in casa Lazio dopo le dimissioni dell’allenatore Maurizio Sarri. I biancocelesti sono reduci dalla sconfitta contro l’Udinese e in generale il rendimento in stagione non è stato all’altezza. Il presidente Lotito ha affidato la panchina a Martusciello ma la decisione non è ancora definitiva.

Dopo un colloquio con lo staff tecnico, la dirigenza ha optato per far terminare in anticipo il ritiro dopo l’allenamento. Il ritiro non aveva una funzione punitiva ma era stato deciso solo per consentire un confronto tra Sarri e la squadra dopo il ko contro i bianconeri. Con le dimissioni del tecnico il ritiro non aveva più senso.

La presa di posizione della squadra

I calciatore torneranno a casa propria e secondo quanto riporta l’Ansa dietro questa scelta non c’è la volontà di tenere una linea morbida nei confronti della squadra, che si era scagliata contro la decisione del ritiro.