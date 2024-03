Lazio-Juventus, manca un rigore nettissimo per la trattenuta di Bremer | VIDEO

CalcioWeb

Lazio e Juventus sono in campo per il big match della 30ª giornata del campionato di Serie A. Esordio in panchina per Igor Tudor, il sostituto di Maurizio Sarri. Di fronte una squadra in grave crisi e protagonista di prestazioni molto deludenti.

Al 75′ la partita è ancora ferma sul risultato di 0-0. I padroni di casa ci provano ma senza concretizzare, qualche occasione anche per gli ospiti.

Lazio-Juve, manca un penalty

Nel finale trattenuta netta di Bremer alla maglia di Zaccagni: l’arbitro non fischia e il Var non richiama clamorosamente il direttore di gara.

Se non è rigore questo, non è rigore nulla. #LazioJuventus pic.twitter.com/Ck3xCegVTl — Damiano Er Faina (@Erfaina1988) March 30, 2024