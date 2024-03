Lunedì 1 aprile, i 70 anni di Giancarlo Antognoni: Firenze gli dedica una mostra

CalcioWeb

Due compleanni illustri nella giornata di lunedì 1 aprile: Roberto Pruzzo compirà 69 anni, ma soprattutto sarà il 70° anniversario di Giancarlo Antognoni, campione del mondo a Spagna 1982 e idolo assoluto dei tifosi della Fiorentina.

Martedì prossimo, 2 aprile, e fino a giovedì 4 aprile, nella sala Libero Beghi in Villa Arrivabene, sede del Quartiere 2 a Firenze, sarà in esposizione la nuova mostra in onore di Antognoni, “in occasione dei 70 anni del Capitano della Fiorentina”, si legge un una nota.

Sarà una vera e propria ‘hall of fame’ personale: dalle figurine alle maglie storiche, dalle fotografie alle riviste, dai gadget ai giocattoli.