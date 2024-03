Estudiantes-Boca Juniors, malore improvviso in campo: giocatori in lacrime | VIDEO

CalcioWeb

Momenti di grande paura durante la partita tra Estudiantes e Boca Juniors, valida per la Coppa d’argentina. Il malore che ha colpito Javier Altamirano, centrocampista dell’Estudiantes, ha portato alla sospensione dell’incontro. Il 24enne è crollato sul terreno di gioco, in preda a spasmi facciali, dopo 27 minuti dall’inizio della partita.

La stampa locale ha riferito che Altamirano era stabile e cosciente quando è stato ricoverato d’urgenza all’Istituto medico platense, dove è rimasto sotto osservazione per sottoporsi oggi a nuovi esami. Santiago Ascacíbar ed Enzo Pérez, anche loro centrocampisti dell’Estudiantes, avevano subito notato la delicata situazione del loro compagno di squadra, che aveva iniziato ad avere convulsioni sul terreno di gioco.

Dalle immagini mostrate in tv si può vedere come Perez, mentre prestava soccorso ad Altamirano, sia scoppiato in lacrime rendendosi conto della gravità della situazione. I tecnici delle due squadre hanno concordato che non c’erano le condizioni per continuare la partita, nonostante gli altoparlanti avessero annunciato che l’atleta aveva nel frattempo ripreso conoscenza. Anche il presidente della Federcalcio argentina, Claudio Tapia, avrebbe chiesto telefonicamente di sospendere la partita.