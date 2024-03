Milan, svolta sul calciomercato: Giroud ai Los Angeles Fc, corsa a 4 per il sostituto

CalcioWeb

E’ già ad una svolta il calciomercato del Milan. La squadra di Stefano Pioli è ancora in corsa per obiettivi importanti tra campionato e Europa League e il tecnico ex Fiorentina si giocherà la panchina nel rush finale della stagione. Il rendimento della squadra è stato altalenante: deludente in avvio di stagione, positivo nella seconda parte.

La dirigenza inizia le valutazioni in vista della prossima stagione in entrata e in uscita. A centrocampo non è da escludere la cessione di Bennacer per finanziare altri acquisti. In entrata continua a circolare il nome di Pierre-Emile Hojbjerg, valuto dal Tottenham 20 milioni di euro.

Svolta in attacco: Olivier Giroud ed i Los Angeles Fc hanno raggiunto l’accordo per il passaggio dell’attaccante francese in MLS. L’intesa di massima è arrivata sulla base di un contratto di 18 mesi e la firma è attesa dopo Euro 2024. E’ destinata a concludersi a breve, dunque, l’esperienza di Giroud con la maglia del Milan. Il francese è stato protagonista di un percorso molto importante e si è dimostrato un attaccante di grande spessore tecnico e umano. Ecco tutti i nomi al vaglio del Milan sul calciomercato.

Il sostituto di Giroud: 4 calciatori al vaglio in casa Milan

Il Milan è in contatto per individuare il sostituto di Giroud e sono al vaglio 4 nomi.

Joshua Zirkzee : l’attaccante del Bologna è una delle sorprese più belle del campionato di Serie A ed è finito nel mirino di tante squadre in Italia e all’estero. Il Bayern, la sua ex squadra, ha una corsia preferenziale sulla clausola rescissoria da 40 milioni di euro ma l’arrivo dell’olandese non sembra una priorità. Nel contratto è previsto anche il 40% sulla futura rivendita. Il Milan potrebbe investire tra i 40 ed i 50 milioni di euro.

è un attaccante dello Sporting Lisbona, ormai alla ribalta da diversi anni. E’ una punta centrale, in grado di adattarsi anche in altri ruoli del reparto avanzato. Si tratta di un calciatore dotato di buona corsa e fisicità. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Brommapojkarna, Brighton, St. Pauli, Swansea City e Coventry. Nel contratto è prevista una clausola da 100 milioni di euro e il club portoghese ha già rifiutato un’offerta da 80 milioni di euro. La trattativa si preannuncia in salita sotto l’aspetto economico. Jonathan David: è un vecchio pallino del Milan. E’ un calciatore canadese, attualmente al Lille. E’ un attaccante completo, dotato di ottima tecnica e con un buon fiuto del gol. La stagione è stata un po’ altalenante e la valutazione economica è alla portata del club rossonero: 40 milioni di euro.

