Il Milan è reduce dal colpo in Serie A contro la Lazio e punta il secondo posto della Juventus dopo il passo falso dei bianconeri contro il Napoli. La squadra di Stefano Pioli si prepara per la partita degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga, in programma il 7 marzo alle ore 21,00 allo stadio San Siro.

Per il sereno svolgimento della partita ed evitare problemi di ordine pubblico dovuti all’eventuale abuso di bevande alcoliche, il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto della somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante, senza inibirne l’ordinario consumo con servizio al tavolo.

I dettagli sul divieto

Il divieto sarà in vigore dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 7 marzo nella zona Centro (Piazza San Babila, Piazza Duomo, Piazza Cordusio, Largo Cairoli, Largo Beltrami, Piazza Castello, Foro Buonaparte), nella zona zona Darsena e Navigli e nella zona di Corso Como e dintorni e dalle ore 12,00 alle ore 24,00 del 7 marzo nella zona di San Siro e dintorni.