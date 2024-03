Mourinho torna in Serie A? Prende quota la panchina di una big

CalcioWeb

Josè Mourinho potrebbe tornare, per la terza volta in carriera, ad allenare una squadra di Serie A. A pochi mesi dall’esonero dalla panchina della Roma, infatti, i bookmaker guardano con interessa alla possibilità che dopo i giallorossi e la gloriosa esperienza all’Inter con tanto di Triplete, per lo ‘Special One’ si possano aprire le porte di un’altra big.

Mourinho al Napoli: i bookmaker ci credono

Snai offre a 3.5 volte la quota la possibilità che Josè Mourinho possa diventare il prossimo allenatore del Napoli. Ipotesi tutt’altro che remota. Calzona non ha mai ricevuto garanzie sul futuro e ha già un contratto come CT della Slovenia. De Laurentiis non ha mai fatto mistero di volere un traghettatore (aveva pensato a Mazzarri, poi rivelatosi un flop) per poi ripartire con un grande nome il prossimo anno. Le piazze di Roma e Napoli, inoltre, presentano similitudini dal punto di vista del tifoso, dell’attaccamento alla maglia e del rapporto con una figura come Mourinho che si alimenta grazie al sostegno e al calore dei tifosi.

Il futuro di Moruinho: tutte le ipotesi possibili

Non solo Serie A. Secondo le agenzie di betting, l’ipotesi Arabia Saudita è molto probabile e viene pagata 5 volte la posta. La panchina del Portogallo è quotata 8.50 l’importo scommesso, quella del Brasile 12, come la possibilità che diventi il nuovo allenatore del Bayern Monaco al posto di Tuchel. A quota 15 le panchine di Manchester United e PSG.