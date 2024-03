Il Mundo Deportivo: “Sarri è un profilo con il DNA da Barcellona”

CalcioWeb

La notizia delle dimissioni di Maurizio Sarri da allenatore della Lazio continua a circolare anche all’estero. Mundo Deportivo, il quotidiano catalano, ha affrontato la situazione in chiave Barcellona.

Il club spagnolo è alla ricerca del sostituto e secondo quanto riferito i nomi in pole sono Hansi Flick e Roberto de Zerbi. Poi la soluzione Maurizio Sarri, tecnico considerato con il DNA da Barcellona.

Le parole di Guardiola

“MD” ricorda che in passato Sarri è stato elogiato da un tecnico come Pep Guardiola: “non ho dubbi sul fatto che sia uno dei migliori allenatori, lo dimostrano il gioco delle sue squadre, ha fatto molto bene a Empoli e a Napoli, vedere giocare il suo Napoli era uno spettacolo, non gli manca nulla per vincere, solo piccoli dettagli”, le dichiarazioni di qualche tempo fa del tecnico del City, riportate dal sito catalano.