Napoli fuori dalla Champions League, la Juventus si qualifica al Mondiale per club

Adesso è ufficiale: la Juventus si è qualificata per il Mondiale per club 2025 dopo l’eliminazione del Napoli contro il Barcellona. La conferma è arrivata anche dal club bianconero attraverso un messaggio pubblicato sul sito del club.

“È ufficiale: la Juventus prenderà parte alla prima edizione del nuovo formato del Mondiale per Club, in programma nell’estate 2025 negli Stati Uniti. Una competizione che permetterà ai bianconeri di scendere in campo e competere contro alcuni dei migliori club al mondo in un torneo che vedrà coinvolte 32 squadre che arriveranno da ogni angolo del globo”.

Battaglia di De Laurentiis?

La qualificazione dei bianconeri è destinata a portare reazioni. Il presidente De Laurentiis, infatti, potrebbe portare avanti una ‘battaglia’ dopo le dichiarazioni delle scorse settimane. Il numero uno azzurro aveva chiesto l’esclusione dei bianconeri dopo le vicende fuori dal campo della scorsa stagione, la penalizzazione in classifica e l’esclusione dalla Champions.

“E’ stata esclusa dalla Champions, non deve giocare il Mondiale per club”, il senso del discorso di De Laurentiis.