La stagione del Newcastle è stata altalenante e la dirigenza è alla ricerca di una nuova figura per la prossima stagione. I vertici avrebbero individuato in Roberto Mancini una pista percorribile per sostituire Eddie Howe.

Secondo quanto riferito da “Hitc.com”, la proprietà saudita del club sarebbe preoccupata per il rendimento della squadra e le valutazioni a 360° potrebbero portare al ribaltone in panchina.

Mancini in pole

Il nome in cima alla lista è quello di Roberto Mancini, alla guida dell’Arabia Saudita ma destinato all’addio dopo le ultime incomprensioni. Il Newcastle occupa la 10ª posizione in Premier League e in particolar modo il rendimento della seconda parte di stagione non è stato considerato all’altezza. Mancini potrebbe riportare entusiasmo e nuove soluzioni tattiche.