Osimhen, lavoro personalizzato per infortunio e qualche scricchiolio nello spogliatoio

La stagione in casa Napoli è sempre più negativa e continuano a circolare voci sullo spogliatoio guidato da Calzona. La squadra si prepara per il big match contro l’Inter e dall’infermeria non arrivano buone notizie sulle condizioni di Victor Osimhen.

La squadra si è allenata questa mattina al Konami Training Center iniziando la sessione con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo è stato impegnato nel lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. L’attaccante Osimhen ha svolto un lavoro personalizzato per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona.

La situazione nello spogliatoio

La situazione nello spogliatoio del Napoli sembra delicata. Secondo quanto riporta ‘Il Mattino’ Osimhen, strapagato e stracoccolato dalla società, non ha ripagato in campo i benefici ricevuti, cosa che lo spogliatoio ha mal digerito. Secondo quanto riferito dal quotidiano, la squadra non avrebbe gradito la decisione dell’attaccante (con il manager e la società) di non andare neppure in panchina con il Genoa dopo il ritorno dalla Coppa d’Africa. “Una cosa che la squadra si è legata al dito”, scrive ‘Il Mattino’. “Lo stesso Kvara è sembrato scontento, sfiduciato e senza stimoli”.