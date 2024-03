Parigi 2024, Mbappè dice adieu alla Francia? La stella brilla solo per il Real

CalcioWeb

Nel mese di novembre 2023, Kylian Mbappè, ancora giocatore del PSG dal futuro ‘incerto’, aveva aperto alla possibilità di giocare le Olimpiadi di Parigi 2024 come fuoriquota nella nazionale olimpica francese. Uno scenario sognato dai tifosi transalpini che vorrebbero vedere i giovani ‘Bleu’ trionfare capitanati da uno dei giocatori più forti della storia del calcio francese e parigino. Il tutto nelle Olimpiadi di casa.

Avanti veloce di qualche mese. A marzo 2024, Kylian Mbappè ha ancora un futuro ‘incerto’ davanti a sè, ma una cosa la sa per certo: la prossima stagione non la giocherà nè al PSG nè in Francia. Nelle scorse settimane l’ex Monaco ha chiarito che lascerà il PSG a fine contratto, al termine della stagione, a parametro zero. Lo aspetta, con grande probabilità, il Real Madrid. Notizia che potrebbe influire sulla sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La nuova squadra di Mbappè porrà il veto sulle Olimpiadi?

Secondo quanto riporta “L’Equipe”, Kylian Mbappè dire no alla convocazione olimpica. Il torneo inizia 10 giorni dopo la finale degli Europei, ne quali Mbappè guiderà la Nazionale maggiore francese: giocare anche le Olimpiadi, subito dopo, vorrebbe dire saltare la pausa estiva, con relative vacanze, nonchè la preparazione con la sua nuova squadra (sarebbe disponibile ad agosto, ndr).

Il suo nuovo club, probabilmente il Real Madrid, potrebbe non concedergli l’ok per la partecipazione al torneo visto che il torneo olimpico non rientra fra le date internazionali della FIFA e i club non hanno alcun obbligo al riguardo.