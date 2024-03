“Perchè non torno alla Roma?”, l’ammissione di Totti: e sul rinnovo di Dybala…

CalcioWeb

“Se ritorno a Roma? Con questa dirigenza no, se mi avessero voluto sapevano dove trovarmi. Poi alla Roma io non dico mai di no, ma non dipende da me“. È quanto dichiarato da Francesco Totti in una live Instagram con Sport Mediaset. Si è parlato tanto, in questi mesi, del perchè Francesco Totti non fosse tornato alla Roma in veste di dirigente e l’ex capitano, con la sincerità che lo contraddistingue, ha indicato nell’attuale dirigenza l’ostacolo principale.

Rinnovo Dybala: la posizione di Totti

Successivamente, Totti ha voluto chiarire la sua posizione sulle dichiarazioni rilasciate su Paulo Dybala: “da dirigente ci penserei a rinnovare il contratto di Paulo perché gioca il 50% delle partite“, aveva dichiarato ‘Er Pupone’.

Totti ha corretto il tiro: “da dirigente ci penserei, ma io sono il primo ad averlo voluto alla Roma. Non ho nulla contro di lui. L’ho sempre difeso ed è il migliore giocatore della Roma. Mi è stato chiesto se da dirigente avrei rinnovato il suo contratto, ma io non sono un dirigente. Ho fatto una riflessione da tifoso, quindi come tutti i tifosi posso dire quello che voglio“.