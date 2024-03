La Premier League su Sky nelle prossime stagioni: i dettagli dell’accordo

CalcioWeb

La Premier League sarà trasmessa su Sky e in streaming su Now anche per la stagione 2024-2025 e proseguirà la sua presenza per altre 3 stagioni, fino al 2027-2028.

“Siamo felici di annunciare questo accordo con Premier League, che resterà anche nelle prossime stagioni un pilastro fondamentale dell’offerta di Sky Sport”, ha commentato Marzio Perrelli, executive vice president Sport di Sky.

“Negli ultimi anni la Premier ha raggiunto standard senza eguali: la qualità dei calciatori e degli allenatori, la bellezza e l’atmosfera degli stadi rendono questo torneo tra i più amati dai tifosi e dagli appassionati di calcio”.