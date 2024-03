La prima partita al Viola Park senza Joe Barone: clima di grande commozione e tristezza | VIDEO

CalcioWeb

L’ambiente Fiorentina è ancora sotto shock per la morte di Joe Barone, dirigente del club viola morto prima della partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta. Il direttore sportivo è stato colpito da arresto cardiaco, poi il decesso dopo l’operazione.

E’ finita con una sconfitta la prima partita disputata al Viola Park dopo la scomparsa del direttore generale. La squadra femminile ha perso 3-0 contro l’Inter nella seconda partita della poule scudetto. Sugli spalti dell’impianto ‘Curva Fiesole’ era presente anche il presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine in attesa di lasciare l’Italia per tornare a New York e salutare per l’ultima volta Joe Barone.

Momenti di brividi

La gara odierna si è disputata in un clima di grande commozione e tristezza: durante il minuto di raccoglimento sul maxischermo è stato pubblicato un video con le immagini del dirigente, poi le protagoniste hanno lanciato in volo palloncini bianchi.