Pronostici Champions League, le ultime partite degli ottavi: due over 2.5

Sono in arrivo le ultime partite degli ottavi di Champions League, il tabellone delle squadre qualificate ai quarti di finale è quasi completo ed è arrivato il momento anche dei pronostici. Già sicure del posto Psg, Bayern Monaco, Manchester City e Real Madrid. Nelle prime due partite in campo Arsenal-Porto e Barcellona-Napoli.

I Gunners sono grandi protagonisti in Premier League e l’obiettivo del titolo non è così lontano. Poi la sfida tra due ‘deluse’ nei rispettivi campionati, Barcellona e Napoli. Mercoledì le ultime due partite: Atletico Madrid-Inter e Dortmund-Psg. Ecco tutti i pronostici della redazione di CalcioWeb.

Analisi e consigli delle ultime partite degli ottavi di Champions League

Arsenal-Porto 1 + Over 2.5

Partita all’attacco per la squadra di Arteta dopo la sconfitta all’andata contro il sorprendente Porto. I Gunners sono più forti e gli attaccanti sono in grado di sbloccare il risultato in qualsiasi momento. Probabile una vittoria degli inglesi anche con più di un gol di scarto e senza passare dai supplementari. Il pronostico Over 2.5 sembra molto affidabile.

Barcellona-Napoli Over 2.5

Partita aperta a qualsiasi risultato tra due squadre un po’ in difficoltà nei rispettivi campionati. L’1-1 dell’andata ha confermato l’equilibrio, il ritorno in Spagna si preannuncia caldissimo già dai primi minuti. Molto probabile almeno un gol dei padroni di casa, probabile quello della squadra di Calzona.

Atletico Madrid-Inter GG

L’Inter è favorita al passaggio del turno dopo l’1-0 dell’andata, ma il clima in Spagna è sempre caldissimo. La squadra di Simeone potrebbe partire fortissima, quella di Inzaghi è in grado di pungere in attacco con Thuram e Lauraro Martinez.

Dortmund-Psv MG 1-3 casa

Tutto in corsa dopo l’1-1 dell’andata e anche i valori in campo sono sul filo dell’equilibrio. La partita è aperta a qualsiasi risultato, ci tuteliamo con il pronostico MG 1-3 casa.

