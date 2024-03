Pronostici Europa League, la schedina degli ottavi di ritorno: in campo Milan e Atalanta

CalcioWeb

L’Europa League è arrivata nella fase decisiva e sono in arrivo le partite di ritorno degli ottavi di finale e anche i pronostici. Nella prima fascia di gare in campo il Milan di Stefano Pioli, chiamato a mantenere il 4-2 dell’andata contro lo Slavia Praga. Promette spettacolo la sfida tra Rangers e Benfica. In campo anche Villarreal-Marsiglia e West Ham-Friburgo.

In serata in campo l’Atalanta di Gasperini contro l’insidioso Sporting dopo l’1-1 dell’andata. A completare il tabellone Brighton-Roma, Leverkusen-Qarabag e Liverpool-Sparta Praga.

Analisi e approfondimenti sulle partite di Europa League

Rangers-Benfica GG

Sfida equilibrata dopo l’1-1 dell’andata. Si affrontano due squadre con capacità offensiva e il pronostico GG sembra molto affidabile.

Slavia Praga-Milan x2

I valori in campo sono nettamente a favore dei rossoneri. La squadra di Pioli è in grado di chiudere la qualificazione già nel primo tempo. Probabile un pareggio o una vittoria ospite.

Villarreal-Marsiglia 1x

Il Villarreal è quasi fuori dopo il clamoroso 4-0 dell’andata. Probabile comunque una reazione della squadra spagnola. Pronostico: 1x.

West Ham-Friburgo MG 1-3 casa

Inglesi chiamati alla rimonta dopo l’1-0 dell’andata in Germania. La spinta del pubblico potrebbe spingere il West Ham alla qualificazione. Pronostico: MG 1-3 casa.

Atalanta-Sporting GG

Partita apertissima dopo l’1-1 dell’andata. Si affrontano due squadre con importante propensione offensiva. Il pronostico GG non dovrebbe regalare sorprese.

Brighton-Roma MG 1-3 ospite

Roma con un piede e mezzo ai quarti dopo il 4-0 dell’andata. La difesa degli inglesi ha manifestato evidenti limiti nella gara dell’Olimpico. Pronostico: MG 1-3 ospite.

Leverkusen-Qarabag 1

La sorpresa è arrivata all’andata, la gara di ritorno si preannuncia a senso unico. I tedeschi sono nettamente favoriti.

Liverpool-Sparta Praga 1

Partita di controllo per i Reds dopo il 5-1 dell’andata. Probabile un’altra vittoria con largo margine.

