Pronostici Serie A: analisi e consigli per la schedina della 29ª Giornata

Dopo le fatiche della tre giorni europea ritorna il nostro appuntamento con i pronostici di Serie A. Al via quest’oggi, venerdì 15 marzo, la 29ª Giornata di Serie A con tante sfide interessanti tanto nella parte alta della classifica, in cui si sogna l’Europa, quanto nella metà inferiore, in cui si lotta per emergere dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Vediamo i pronostici stilati dalla redazione di Calcioweb.

Scommesse Serie A: analisi e consigli sulle partite della 29ª Giornata

Empoli-Bologna MG 1-3 Ospite

Bologna senza Zirkzee ma con la voglia di non arrestare il suo splendido cammino che porta dritto in Europa. L’Empoli cerca punti importanti per prova a staccarsi dalla zona retrocessione, ma questa sera non sarà facile. Scegliamo Multi Gol 1-3 Ospite.

Monza-Cagliari 1X

L’U-Power Stadium di Monza è un campo difficile per tante squadre, rischia di esserlo anche per il Cagliari che viene da 4 risultati utili consecutivi. Ai sardi servono importanti punti salvezza, il Monza vorrà mantenere il fatto campo. Scegliamo l’1X

Udinese-Torino Under 4.5

L’ultima vittoria ottenuta contro la Lazio ha dato una bocca d’ossigeno all’Udinese che però resta ad appena 3 lunghezze dalla zona retrocessione. Il Torino non vince da 4 giornate, nelle quali ha raccolto appena 2 punti. Si tratta di due squadre abili a difendersi, soprattutto i granata: scegliamo l’Under 4.5.

Salernitana-Lecce GG

Importanti punti salvezza in palio. La Salernitana è ultima e ha bisogno disperato di punti, il Lecce è a +1 sulla zona retrocessione e contro il fanalino di coda del torneo non può fallire. Da capire l’arrivo di Gotti che impatto avrà sui salentini. Scegliamo il segno GG, almeno un gol a testa, vista la posta in palio.

Frosinone-Lazio MG 1-3 Ospite

Derby laziale con il Frosinone che viene da una striscia negativa ‘infinita’ e la Lazio che ha raccolto 4 ko nelle ultime 5 gare disputate. Via Sarri, dentro Martusciello sulla panchina dei capitolini. Serve una scossa: scegliamo il MG 1-3 Ospite.

Juventus-Genoa MG 1-3 Casa

A secco di vittorie da due gare consecutive, la Juventus cerca tre punti nel lunch match domenicale contro il Genoa. I bianconeri non proveranno a mettere pressione al Milan cercando il sorpasso che li riporterebbe al secondo posto. I liguri, a +9 sulla zona retrocessione, venderanno cara la pelle come sempre. Diamo fiducia all’attacco bianconero scegliendo MG 1-3 Ospite.

Verona-Milan MG 1-3 Ospite

Fresco di vittoria in Europa League, il Milan vorrebbe chiudere al più presto le pratiche portano a un piazzamento matematico fra le prime 4 della Serie A per concentrarsi sulla sfida di Europa League contro la Roma. Il Verona, che viene da 2 vittorie consecutive, è una squadra storicamente ostica per i rossoneri: ma l’attacco del Milan sembra essere una garanzia, quindi MG 1-3 Ospite.

Atalanta-Fiorentina GG

Una delle partite più interessanti della giornata. Due squadre dalla mentalità offensiva, entrambe impegnate in Europa giovedì, l’Atalanta in Europa League e la Fiorentina in Conference, tutte e due soddisfatte dal passaggio del turno. Giocheranno a viso aperto, in palio punti importanti per confermare la propria dimensione europea anche nella prossima stagione. Scegliamo il segno GG.

Roma-Sassuolo 1

La Roma è in gran forma, la doppia sfida contro il Brighton vinta con un complessivo 4-1 lo conferma. I giallorossi chiedono strada e vogliono tre punti importanti, in casa, per continuare la rincorsa a un piazzamento Champions. Il Sassuolo, dopo il cambio in panchina, cerca ancora identità e quadratura. Scegliamo il segno 1.

Inter-Napoli MG 1-3 Casa

La partita più importante della giornata. L’Inter, scottata dall’eliminazione in Champions League ai calci di rigore, affronta il Napoli, a sua volta deluso dal ko contro il Barcellona. I nerazzurri vorranno rialzarsi subito continuando la propria marcia trionfale in campionato verso lo Scudetto. Il Napoli proverà a rilanciarsi cercando uno sgambetto alla capolista. L’attacco dei nerazzurri vorrà riscattarsi dalla prova opaca di Madrid: MG 1-3 Casa.

