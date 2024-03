Ranking Uefa per Nazioni: come cambia dopo gli ottavi: 5° posto Champions a rischio?

CalcioWeb

Conclusi gli ottavi di finale di Champions League, l’Italia fa il punto della situazione in ottica ranking Uefa per Nazioni e si lecca le ferite. Il sorteggio non è stato benevolo per le italiane, soprattutto per Lazio e Napoli, ma i risultati delle sfide di andata facevano sperare in un risultato migliore. Invece sono arrivate 3 eliminazioni su 3: dopo ieri notte l’Italia non ha più squadre in Champions Leage.

La Lazio è stata eliminata dal Bayern Monaco, il Napoli travolto dal Barcellona, anche l’Inter, che avrebbe meritato sicuramente di più, ha alzato bandiera bianca contro l’Atletico Madrid ai calci di rigore.

Quinto posto Champions per l’Italia: occhio all’Inghilterra

Per ottenere la certezza della quinta squadra partecipante alla prossima Champions League, l’Italia deve fare affidamento su Europa League e Conference League. Milan e Roma partono avanti nelle rispettive sfide contro Slavia Praga (4-2) e Brighton (4-0) e dovrebbero passare il turno. Più complicate le sfide di Atalanta (1-1 contro lo Sporting) e Fiorentina (3-4 contro il Maccabi).

Quattro squadre anche per la Germania che ha Bayern Monaco e Borussia Dortmund in Champions League, Leverkusen e Friburgo in Europa League. Le prime due posizioni garantirebbero uno slot extra in Champions League. Da tenere d’occhio la rimonta dell’Inghilterra, distante 1571 punti, ma con 6 squadre all’attivo: Manchester City e Arsenal in Champions League; West Ham, Brighton e Liverpool in Europa League; Aston Villa in Conference League.

Italia 16.571 (4 squadre) Germania 15.928 (4 squadre) Inghilterra 15.000 (6 squadre) Francia 14.416 (3 squadre) Spagna 14.187 (4 squadre) Repubblica Ceca 13.000 (3 squadre) Belgio 12.400 (2 squadre) Turchia 11.500 (1 squadra) Portogallo 10.166 (2 squadre) Olanda 10.000 (1 squadra)