Milan, perchè Camarda non rinnova? Juve, Inter e big di Premier sul gioiellino rossonero

Questione bomber, aspetto delicato in casa Milan. I rossoneri non hanno un attaccante di prima fascia, in grado di essere garanzia di vittorie e trofei, dai tempi di Zlatan Ibrahimovic, primo stint nel 2012, 12 anni fa. Olivier Giroud è un giocatore straordinario per professionalità, carattere e gol, il tutto rapportato ai 38 anni da compiere a settembre.

Ecco, la carta d’identità del francese rappresenta un problema a breve termine: quanto potrà durare ancora? Il Milan, non è un segreto, cerca un prima punta titolare e guarda avanti di qualche anno. Il bomber del futuro è già in casa Francesco Camarda, rossonero dai pulcini, da sempre sotto età perchè semplicemente più forte dei coetanei, con all’attivo centinaia di gol nelle giovanili e l’esordio record in Serie A a 15 anni. Un predestinato che i tifosi hanno paura di perdere. Il motivo? Il rinnovo di Camarda non arriva e preoccupa.

Francesco Camarda compie 16 anni: ma niente contratto

Partiamo da un presupposto. Il rinnovo di Camarda non può avvenire in quanto Camarda deve ancora firmare il primo contratto da pro, servono i 16 anni. Ma questa è ‘pignoleria’ sulla dicotomia. Camarda compie 16 anni quest’oggi e il Milan, oltre a fargli gli auguri, non sembra avergli riservato un pacco regalo con un contratto da firmare. Visto il talento, sembrava una formalità.

I rumor hanno iniziato a circolare impetuosi: Inter, Juventus e Roma sull’attenti, pronte a strappare il gioiellino che i rossoneri ‘non riescono a rinnovare’; presunti ‘problemi’ che favorirebbero l’arrivo delle big di Premier League (potrebbe trasferirsi solo a 18 anni, nel 2026, ndr). Eppure, il piano del Milan è chiaro.

Perchè Camarda firmerà a luglio?

La questione ‘rinnovo Camarda‘ in casa rossonera non sembra destare le stesse preoccupazioni evidenziate al di fuori di Milanello. Il calciatore è tenuto in forte considerazione, le qualità sono sotto gli occhi di tutti, la firma sul contratto dovrebbe solo slittare di qualche mese. Il motivo è presto detto.

Se Camarda firmasse oggi il suo triennale (durata massima di un contratto per un minorenne), il primo anno scadrebbe già a fine stagione 2024, quindi il triennale sarebbe, di fatto, un biennale con scadenza 2026. Firmando a luglio, a stagione 2024 conclusa, il Milan ‘guadagnerebbe’ un anno e il contratto sarebbe un vero triennale con scadenza 2027.