Rinnovo Lautaro, Marotta fa il punto: perchè si procede con calma?

Continua a tenere banco la questione del rinnovo di Lautaro Martinez in casa Inter. Nella stagione perfetta dei nerazzurri, pronti a cucirsi sul petto lo Scudetto della seconda stella a fine stagione, Lautaro Martinez sta giocando un ruolo da protagonista con 23 gol segnati in Serie A, ben 8 in più di Vlahovic, 11 rispetto a Giroud e Dybala, 12 se paragonato a Osimhen, i principali rivali.

Non c’è Inter senza ‘Toro’, non c’è ‘Toro’ senza Inter. Ma il rinnovo di Lautaro non arriva. La volontà sembra esserci, da ambo le parti. Ma si procede con calma.

Atletico Madrid-Inter: Marotta fa il punto sulla questione Lautaro

“Credo che non ci saranno problemi, se non quelli di affrontare le cose con molta calma, perché in questo momento della stagione è giusto dare priorità e concentrazione ai traguardi imminenti che ci aspettano“, si è espresso così l’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport, rispondendo alla domanda sul rinnovo di Lautaro Martinez, poco prima del match di Champions con l’Atletico Madrid. “Alla base c’è la convinzione che entrambi i protagonisti, il Club da una parte e il giocatore dall’altra, possano continuare il rapporto esistente – ha aggiunto Marotta – Questo è di buon auspicio per il futuro, soprattutto valutando che Lautaro è cresciuto professionalmente, ma è anche il nostro capitano, è amato dai tifosi, ama stare a Milano e nell’Inter“.