Robinho arrestato: dovrà scontare 9 anni di carcere per stupro

Robinho è stato arrestato a Santos. L’ex stella del calcio brasiliano dovrà scontare 9 anni di carcere per stupro. Robinho si è costituito per iniziare a scontare la sua pena detentiva nel suo nativo Brasile, più di 10 anni dopo essere stato accusato per la prima volta di aver violentato una donna in Italia.

Il quarantenne Robinho ha lasciato il suo condominio nella città balneare di Santos, fuori San Paolo, in un’auto della polizia nera. Mercoledì l’alta corte brasiliana ha stabilito che dovrà scontare la pena nel suo paese d’origine a seguito della sua condanna per stupro nel 2017 in Italia.

Come prevede la legge brasiliana, trascorrerà le sue prime ore in custodia durante un’udienza con un giudice per discutere possibili illegalità nel procedimento che ha portato al suo arresto. Robinho verrà poi portato in un penitenziario. Il giudice della Corte Suprema Luiz Fux ha negato a Robinho l’habeas corpus che gli avrebbe permesso di rimanere libero fino a quando non avrà più appelli pendenti. I suoi avvocati vogliono un nuovo processo per l’ex calciatore in Brasile per motivi di sovranità nazionale.