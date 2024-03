CalcioWeb

E’ già alta l’attesa per la Roma-Brighton, valida per l’andata degli ottavi di Europa League, in programma giovedì 7 marzo alle 18:45 allo Stadio Olimpico. Saranno 3.425 i tifosi inglesi in arrivo nella capitale: il settore ospite è andato tutto esaurito come confermato dal club inglese.

Il comunicato del Brighton

“A Roma possono verificarsi episodi di criminalità di strada, compresi borseggi”, si legge nel decalogo pubblicato online dal Brighton. “Siate vigili, prendete precauzioni e stipulate un’assicurazione di viaggio valida”, oltre a “evitare di girare per la città mostrando bandiere e colori sociali del club” su consiglio della Polizia italiana.

Definite anche le altre misure di sicurezza: punto di ritrovo per i tifosi inglesi a piazzale delle Canestre, a Villa Borghese, a partire dalle 14.30 del giorno con a disposizione le navette gratuite messe a disposizione per raggiungere l’Olimpico. Il Brighton consiglia infine di “evitare la zona di Ponte Duca d’Aosta e il lato Sud dello stadio”.