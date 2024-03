CalcioWeb

E’ il momento dei bilanci in casa Roma dopo gli ultimi importanti risultati tra campionato e Europa League. Lina Souloukou, Ceo del club giallorosso, ha fatto il punto della situazione in un’intervista al Financial Times, anche sullo stadio. “Sotto la guida dei Friedkin, che hanno investito massicciamente, gli uomini della Roma hanno vinto la prima Europa Conference League nel 2022 e sono arrivati ​​secondi in Europa League nel 2023”.

“La famiglia Friedkin si vede come custode di un’istituzione amata dai tifosi e vuole renderla sostenibile e più forte. È molto più di un business”, afferma Souloukou.

Lo stadio e la Superlega

Sul fronte stadio conferma che la Roma “sta lavorando a stretto contatto con il comune. È davvero importante avere uno stadio che sia la loro casa”, afferma. “Quanto significa la Roma nella loro vita quotidiana è qualcosa che senti solo quando vivi in ​​questa grande città”.

Sulla Superlega: “siamo aperti alle riforme e all’inclusione, ma sempre all’interno delle strutture tradizionali del Calcio europeo”, afferma Souloukou.

La famiglia Friedkin “è qui per restare. Sono davvero fedeli all’impegno preso nei confronti dei tifosi e sono sempre stati molto rispettosi della storia del club. Una o due volte alla settimana sei sotto i riflettori ma allo stesso tempo l’unica risposta è essere un tutt’uno con la proprietà, il tuo allenatore, i giocatori ei tifosi”, conclude.