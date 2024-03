Roma, spoilerata la maglia del derby: il modello Boca fa impazzire | FOTO

CalcioWeb

La Roma è ancora in corsa per obiettivi importanti tra campionato ed Europa League ed il finale di stagione è ancora in grado di regalare grandi soddisfazioni. L’arrivo in panchina di Daniele De Rossi ha permesso alla squadra di cambiare completamente passo e sono in corso valutazioni sul futuro dell’ex centrocampista. Sul web è diventata virale la nuova maglia e lo spoiler ha fatto impazzire i tifosi giallorossi.

La squadra si prepara per la partita del campionato di Serie A contro il Lecce con il chiaro obiettivo di continuare la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. Il sito footyheadlines.com ha pubblicato in anteprima la maglia per il derby.

La divisa della Roma per il derby contro la Lazio

La quarta maglia della Roma si basa sullo stesso modello della terza maglia del Boca Juniors 2022, caratterizzata dal colletto polo e stampa all-over. La divisa verrà lanciata il 2 aprile e debutterà il 6 aprile nel derby contro la Lazio. La maglia è caratterizzata da strisce Adidas arancioni e una Lupa arancione sul petto.