Sala avvisa sullo stadio San Siro: “se il Milan non vuole ristrutturare lo dica”

Situazione ad alta tensione sugli stadi del futuro di Inter e Milan tra la possibilità di ristrutturazione di San Siro e la costruzione di nuovi impianti. “Quello che noi vogliamo e di cui abbiamo bisogno é chiarezza.

L’1 febbraio abbiamo mandato una lettera al Milan dicendo che prendiamo atto del fatto che il Comune di San Donato ha avviato un procedimento, quindi se non interessa più San Siro lo dicano”. Sono le dichiarazioni del sindaco di Milano Giuseppe Sala, commentando quanto dichiarato da Gerry Cardinale, proprietario del Milan, in una recente intervista sulla volontà di proseguire nel progetto di un nuovo impianto fuori Milano.

Sala ‘avvisa’ il Milan

“Loro ci hanno risposto tre settimane abbondanti dopo, con una risposta interlocutoria. Posto che ognuno fa i conti in casa sua e io non mi permetto di giudicare quello che intende fare il Milan”, ha dichiarato Sala a margine del convegno RespiraMi dedicato a salute e smog. “Ma se veramente non sono interessati a San Siro, piuttosto che dirlo ad una intervista a un quotidiano inglese prendano carta e penna e scrivano al Comune. E io ne prendo atto e capisco cosa fare. Non é un giudizio il mio, ma devo fare il mio lavoro e ho bisogno prima di tutto di chiarezza”.

“E spero che non abbiano rinunciato all’idea dello stadio San Siro ma, se così fosse, me lo scrivano su carta intestata e io ne prendo atto”, ha concluso Sala.